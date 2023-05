Fils in Cerundolo finalista v Lyonu

Lyon, 26. maja - V finalu moškega teniškega turnirja v Lyonu bosta igrala domačin Arthur Fils in Argentinec Francisco Cerundolo. Francoz, presenečenje turnirja, je v polfinalu po treh nizih, s 7:5, 4:6 in 7:6, ugnal osmega nosilca, Američana Brandona Nakashimo, Argentinec, četrti nosilec, pa je bil s 6:3 in 6:0 boljši od drugega nosilca, Britanca Camerona Norria.