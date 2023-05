Newyorške borze v pričakovanju dogovora o določitvi zgornje meje dolga v ZDA uvodoma v zelenem

New York, 26. maja - Newyorške borze so se v uvodnem delu trgovalnega dne obarvale zeleno. Osrednja pozornost vlagateljev je namenjena pričakovanju dogovora o določitvi zgornje meje javnega dolga v ZDA. Po informacijah iz ZDA naj bi administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna in republikanska stran dosegli napredek v pogajanjih, kar je na trge vlilo optimizem.