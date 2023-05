Krvavški vodovod po številnih zapletih vendarle predan v uporabo

Cerklje na Gorenjskem, 26. maja - Cerkljanski župan Franc Čebulj ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan sta danes slovesno v uporabo predala nov krvavški vodovod. 15 milijonov evrov vreden projekt se je po 15 letih prizadevanj in po številnih zapletih vendarle uresničil. Nov vodovod bo zagotavljal oskrbo za skoraj 30.000 prebivalcev in 15.000 zaposlenih.