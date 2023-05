Festival Seviqc 2023 avgusta s šestimi večeri stare glasbe

Brežice, 28. maja - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2023 se bo projektom Strune preteklosti: Luigi Boccherini, Santiago de Murcia kitarista in lutnjista Izidorja Erazma Grafenauerja na gradu Brežice začel 12. avgusta. Utečeni in ugledni glasbeni festival bo le avgusta potekal na prizoriščih občin Brežice, Dolenjske Toplice, Šmartno pri Litiji in Loška dolina.