Kopalne vode v Izoli kljub razlitju kurilnega olja neoporečne

Izola, 26. maja - Kopalne vode na kopališču izolskega Hotela Delfin so po podatkih Arsa kljub nedavnemu razlitju kurilnega olja neoporečne, so sporočili z občine Izola. Mineralnih olj na kopališču niso zaznali, s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa so vzorci vode skladni tudi glede vsebnosti bakterij, zagotavljajo na občini.