V CD nastop gruzijskega baleta Sukhishvili z bojevniškimi rekviziti

Ljubljana, 27. maja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo drevi gostili Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili, ki bo gledalce, po napovedih organizatorjev, popeljal skozi zgodovino Gruzije ter jim "pričaral nepozabno doživetje z bleščečimi kostumi in edinstvenimi instrumenti". Med njimi so tudi meči, ščiti in orožje, s katerimi prikazujejo bojevniške akrobacije.