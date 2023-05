Komunalne storitve bodo na Goriškem dražje za petino

Nova Gorica, 25. maja - Mestni svetniki Mestne občine Nova Gorica so danes potrdili dvig cen zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov. Ker se cene niso povišale že tri leta, bodo s 1. julijem cene višje kar za 20,5 odstotka. Mnogi svetniki so menili, da je to preveč, vendar so pri glasovanju tak sklep večinsko podprli.