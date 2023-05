Na Vrhniki obeležili 30 let podjetja Siliko

Vrhnika, 25. maja - Družba Siliko, ki izdeluje tehnične izdelke iz elastomerov, termoplastov in tekočega silikona ter je najbolj znana kot dobavitelj avtomobilske industrije, letos praznuje 30. obletnico ustanovitve, 20. obletnico začetka proizvodnje v Sevnici in 10. obletnico razvojnega centra na Vrhniki. Jubileje so danes obeležili s slavnostnim dogodkom na Vrhniki.