Ob Hiši Ljubhospica odprli park Hradeckega

Ljubljana, 25. maja - Ob Hiši Ljubhospica so danes odprli park Hradeckega. Poslanstvo hiše je nudenje brezplačne paliativne oskrbe umirajočim in psiho-socialne podpore svojcem, park pa bo namenjen umiku v naravo uporabnikom in obiskovalcem hiše ter vsem okoliškim prebivalcem. Park je poimenovan po nekdanjem županu Ljubljane Janezu Nepomuku Hradeckem.