Generacija Z in milenijci opažajo napredek pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

Ljubljana, 28. maja - Pripadniki generacije Z in milenijci se zavedajo pozitivnih sprememb na področju dela v zadnjih letih, tudi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, so pa še vedno zelo zaskrbljeni glede svoje prihodnosti, in sicer zaradi osebnih financ, podnebnih sprememb in duševnega zdravja, v raziskavi ugotavlja svetovalna hiša Deloitte.