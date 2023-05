Koalicija z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 25. maja - Poslanci Svobode, SD in Levice s prvopodpisanim Borutom Sajovicem so v DZ vložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja s ciljem, da se v posebni del izobraževalnega programa dodajo drugi dokumenti, ki urejajo vsebino in obseg programskih novosti. Ker gre za manjše spremembe, predlagajo skrajšani postopek.