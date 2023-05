V Kopru odprli nove prostore znanstveno-raziskovalnega središča

Koper, 25. maja - V Kopru so danes odprli nove prostore Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. "To je za nas pomembna pridobitev," je po dogodku povedal direktor ZRS Koper Rado Pišot. Ob tej priložnosti so tudi podpisali pismo o nameri za ustanovitev Inštituta za vinarstvo in vinogradništvo ter podelili nagrade in priznanja Glasnik znanosti 2023.