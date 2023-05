EU podaljšala odpravo carin za žito iz Ukrajine

Bruselj, 25. maja - Ministri držav članic EU, pristojni za trgovino, so danes dokončno potrdili enoletno podaljšanje odprave carin na ukrajinsko žito in druge kmetijske proizvode. EU je sicer carine za večino blaga iz Ukrajine odpravila že pred rusko invazijo na to državo. Na zasedanju so govorili tudi o trgovinskih odnosih z ZDA in Kitajsko.