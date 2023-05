Tehnološki forum: Slovenija potrebuje nov razvojni model

Ljubljana, 25. maja - Slovenija potrebuje nov razvojni model, so poudarili zbrani na javni predstavitvi interesnega združenja Tehnološki forum, ki se zavzema za okrepitev visokotehnološkega sektorja v Sloveniji. V tej luči so se zavzeli za spodbujanje uspeha z lastnim delom, celosten razvoj kadrov ter digitalizacijo, debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja.