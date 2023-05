Ljubljanska borza: Indeks z rastjo

Ljubljana, 25. maja - Na Ljubljanski borzi je danes prevladala zelena barva. Indeks najpomembnejših podjetij na borzi SBI TOP se je zvišal za 0,70 odstotka na 1217,20 točke. Skupni promet je dosegel 1,72 milijona evrov. Najbolj so se v prvi kotaciji podražile delnice Petrola in Telekoma Slovenije, največ poslov je bilo z delnicami Pozavarovalnice Sava in NLB.