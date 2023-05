Felda in Sviz podpisala izjavo o usklajenosti glede predlogov sprememb pravilnikov o normativih in standardih

Ljubljana, 25. maja - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in predsednica Sviza Marjana Kolar sta podpisala izjavo o usklajenosti glede predlogov sprememb pravilnikov, ki urejajo normative in standarde v predšolski vzgoji, osnovnošolskem in glasbenem izobraževanju, vzgojno-izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami in srednjem šolstvu.