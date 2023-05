Vlada razrešila direktorja Arhiva RS Bojana Cvelfarja in za v.d. imenovala Andreja Nareda

Ljubljana, 25. maja - Vlada je s položaja direktorja Arhiva RS razrešila Bojana Cvelfarja in za v.d. imenovala Andreja Nareda. Cvelfar je namreč konec aprila ministrstvu za kulturo podal odstopno izjavo. Nared bo položaj zasedel s 1. junijem za največ šest mesecev do imenovanja direktorja po javnem natečaju, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.