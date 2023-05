Dnevi delovnega prava in socialne varnosti zlasti v luči napovedane zdravstvene reforme

Portorož, 25. maja - Na uvodu v kongres Dnevi delovnega prava in socialne varnosti v Portorožu so danes izmenjali mnenja predstavniki državnih organov, delodajalcev in sindikatov. Glede samega socialnega dialoga so ocenjevali, da je vedno slabši. O delovni zakonodaji niso povedali veliko, več je bilo govora o zdravstveni in morebitni pokojninski reformi.