V NUK razstava o cesarski cenzuri in Slovencih

Ljubljana, 25. maja - V NUK bodo drevi odprli celovito in pregledno razstavo z naslovom Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne, ki prikazuje eno od najbolj zanimivih in dinamičnih cenzurnih obdobij pri nas. Razstava je nastala v okviru večletnega znanstvenega projekta Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju.