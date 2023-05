V projektu Furamo lokalno povezanih 11 kmetij in več kot 40 izobraževalnih zavodov

Ljubljana, 28. maja - V okviru projekta Furamo lokalno, ki ga na območju zasavske in osrednjeslovenske regije izvaja zadruga Koreninca, sodeluje 11 kmetijskih proizvajalcev, ki z domačimi pridelki oskrbujejo več kot 40 javnih izobraževalnih zavodov. S projektom želijo ustvariti dinamično in privlačno tržišče lokalnih pridelkov in izdelkov, so sporočili iz zadruge.