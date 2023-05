Premier z manjšinskima poslancema podpisal dogovor o sodelovanju

Ljubljana, 25. maja - Predsednik vlade Robert Golob in poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath so danes podpisali dogovor o sodelovanju. Po besedah premierja s podpisom sporazuma niso želeli hiteti, saj zanj ne obstajajo dnevno politični razlogi, hkrati pa so želeli pokazati, da se da sodelovati tudi brez uradnih zavez.