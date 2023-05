Podjetja v osrednjeslovenski regiji lani z nižjim neto čistim dobičkom

Ljubljana, 25. maja - Gospodarske družbe v osrednjeslovenski regiji, ki so predložile letna poročila, so lani zabeležile 71,6 milijarde evrov prihodkov, kar je nominalno 28 odstotkov in realno 18 odstotkov več kot predlani. Neto čisti dobiček pa je bil z 2,5 milijarde evrov nominalno za pet odstotkov, realno pa za 13 odstotkov nižji.