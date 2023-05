Kranj z Okusi kranjskih miz nadaljuje razvoj gastronomije

Kranj, 25. maja - Nekaterim gorenjskim mestom, ki po vzoru Tedna restavracij že nekaj let pripravljajo festivale lokalne kulinarike, se letos pridružuje tudi Kranj. Festival Okusi kranjskih miz, ki ga je Zavod za turizem in kulturo Kranj predstavil na današnji novinarski konferenci, bo potekal od 1. do 18. junija v šestih kranjskih gostilnah.