Vse pridržane podnebne aktiviste v Ženevi izpustili

Ženeva/Ljubljana, 25. maja - Vse 103 podnebne aktiviste, ki jih je v Ženevi zaradi oviranja prometa na letališču v torek pridržala policija, so izpustili, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Greenpeace Slovenija. Med njimi je bil tudi Slovenec, po navedbah organizacije pa so bili pridržani 30 ur.