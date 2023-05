V Socialni zbornici Slovenije pozivajo k pripravi načrta za postopno upokojevanje strokovnih delavcev v šolah

Ljubljana, 25. maja - V sekciji za vzgojo v skupnosti pri Socialni zbornici Slovenije pozivajo odgovorne, naj do naslednjega šolskega leta pripravijo načrt postopnega upokojevanja strokovnih delavcev, nasledstva in organizirane podpore začetnikom v šolstvu. Prizadevajo si za kakovostno pedagoško delo, zdravo šolsko klimo in medsektorsko sodelovanje, so sporočili.