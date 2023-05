Zaradi protivladne zarote v Hongkongu obsojeni štirje študenti

Hongkong, 25. maja - Štirje študenti, stari od 17 do 21 let, so bili danes v Hongkongu obsojeni zaradi sodelovanja v protivladni zaroti, v kateri so nameravali na javnih mestih podtakniti bombe. Sodišče je enega od četverice obsodilo na več kot pet let zapora, druge tri pa poslalo v rehabilitacijske centre za mladoletnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.