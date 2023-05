ZDA in Microsoft svarita pred kitajskimi hekerskimi napadi

Washington, 25. maja - Kitajski hekerji, ki jih podpira država, so vdrli v omrežja ameriške kritične infrastrukture, so v sredo sporočili ZDA, njihove zahodne zaveznice in podjetje Microsoft. Opozorili so, da bi se lahko podobni vohunski napadi dogajali po vsem svetu. Kitajska je ZDA in njihove zaveznice medtem danes obtožila, da vodijo dezinformacijsko kampanjo.