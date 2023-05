Hrvat in Moldavec v avtomobilu nezakonito prevažala migrante

Obrežje/Čatež ob Savi, 25. maja - Policisti so v sredo na Obrežju in Čatežu ob Savi zasačili Hrvata in Moldavca, ki sta v avtomobilu prevažala migrante. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobila, s kazensko ovadbo bosta privedena pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.