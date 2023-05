Društvo Metuljčica ob svetovnem dnevu ščitnice opozarja na psihične pretrese ob bolezni ščitnice

Ljubljana, 25. maja - Društvo Metuljčica ob današnjem svetovnem dnevu ščitnice opozarja na psihične pretrese, ki se pogosto pojavljajo ob večletnih terapijah bolezni ščitnice. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, lahko bolezni ščitnice zamenjamo z depresijo in izgorelostjo, obdobje od pojava simptomov do pravilne diagnoze pa lahko traja tudi več let.