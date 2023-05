Gorski reševalci: Turistični delavci naj goste opozorijo na nevarnosti v gorah

Kranjska Gora/Bohinj/Bled, 25. maja - Gorski reševalci iz Kranjske Gore in Bohinja, ki so v zadnjih dveh dneh iz gora reševali neprimerno opremljene tuje turiste, turistične delavce prosijo in pozivajo, naj svoje goste opozorijo na nevarnosti v gorskem svetu. Pojasnili so, da je v gorah še vedno obvezna zimska oprema, nujne pa so tudi izkušnje in znanje, kako se gibati v gorah.