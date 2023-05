Športni direktor Jumbo-Visme: Primož bo ustrezno pripravljen na naslednje etape

Benetke, 24. maja - Na kolesarski dirki po Italiji so po današnji ravninski 17. etapi od Pargine Valsugana do Caorleja (197 km) v prihodnjih dneh na vrsti zahtevne gorske preizkušnje. Pred njimi je za STA spregovoril športni direktor ekipe Jumbo-Visma Marc Reef. Nizozemec je prepričan, da bo njegov varovanec, slovenski as Primož Roglič nanje ustrezno pripravljen.