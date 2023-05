V Galeriji Božena razstava Pelikanovih fotografij Cinkarne

Celje, 25. maja - V Galeriji Božena, ki je del Fotohiše Pelikan v Celju, bodo drevi odprli razstavo z naslovom Zgodovina Cinkarne skozi objektiv mojstra Pelikana. Na razstavi bodo na ogled fotografije, ki jih je ustvaril Josip Pelikan med letoma 1920 in 1970 kot mestni fotokronist in so zaznamovale zgodovino Cinkarne Celje.