V Mini teatru otroška lutkovna predstava mednarodnih ustvarjalcev

Ljubljana, 25. maja - V Mini teatru bodo danes premierno uprizorili lutkovno predstavo Obisk pri soncu poljskega avtorja in režiserja Marcina Marzeca, ki se podpisuje tudi kot avtor glasbe. Lutke, sceno in kostume je oblikovala ukrajinska umetnica Elvira Bosovych, ki je vse omenjeno pripeljala iz Lvova iz Ukrajine. V predstavi igrata Voranc Boh in Robert Korošec.