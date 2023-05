Znan bo dobitnik nagrade desetnica

Ljubljana, 25. maja - Na Društvu slovenskih pisateljev (DSP) bodo danes predstavili nominirana dela in razglasili dobitnika nagrade desetnica 2023. Zanjo so nominirani Tina Arnuš Pupis, Jana Bauer, Cvetka Bevc, Vinko Möderndorfer, Sebastijan Pregelj, Maša Ogrizek, Andrej Predin, Andrej E. Skubic, Bina Štampe Žmavc in Anja Štefan.