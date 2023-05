Prostori tema drugega vikenda sodobne umetnosti v Ljubljani

Ljubljana, 25. maja - V Ljubljani se danes začenja drugi Ljubljana Art Weekend, ki ponuja raznovrsten program z več razstavami, okroglimi mizami, mednarodno konferenco, vodstvi, delavnicami in pogovori z umetniki. Letošnja novost so art walks oziroma vodeni sprehodi z vsebinskimi poudarki na različnih vrstah prostorov. Prav prostori so tema letošnjega Art Weekenda.