Recep Tayyip Erdogan: Dolgoletni turški voditelj po tretji predsedniški mandat

pripravil Luka Krek

Ankara, 25. maja - Recep Tayyip Erdogan kot močna politična figura že 20 let kroji usodo Turčije, na parlamentarnih volitvah in v prvem krogu predsedniških volitev 14. maja pa je dokazal, da med ljudstvom še vedno uživa močno podporo. Opozicija kljub drugačnim napovedim pred volitvami ni premagala Erdogana in njegove konservativne islamistične stranke AKP.