LGL v novi sezoni z 11 predstavami

Ljubljana, 28. maja - V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) za prihodnjo sezono napovedujejo 11 lutkovnih in dramskih uprizoritev, s katerimi bodo nagovarjali tako otroško in mladinsko kot odraslo občinstvo. Sezono bodo uvedli s plesno-glasbeno uprizoritvijo Polna luna na besedilo dramaturga in pisatelja Nebojše Pop Tasića v režiji koreografa Sebastjana Stariča.