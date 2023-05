Potovanja na Florido odsvetuje tudi največja organizacija za pravice LGBTQ v ZDA

Orlando, 24. maja - Največja organizacija za pravice LGBTQ oseb v ZDA Human Rights Campaign (Kampanja za človekove pravice) se je v torek pridružila drugim organizacijam za državljanske pravice z izdajo opozorila pred potovanji na Florido. Opozarja, da lahko novi zakoni in politike predstavljajo tveganje za manjšine, priseljence in LGBTQ osebe.