Na Škofjeloškem s skupnim projektom do različnih infrastrukturnih investicij

Gorenja vas/Škofja Loka, 23. maja - V okviru projekta (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega so občine na Loškem izvedle različne manjše infrastrukturne investicije. Gorenja vas je bogatejša za novo rekreacijsko središče Log, v Železnikih je stekla ureditev tržnice, v Žireh so zagotovili postajališče za avtodome, v Škofji Loki pa so dopolnili sistem izposoje koles.