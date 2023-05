Thermana Laško bo zgradila sončni elektrarni

Laško, 28. maja - Thermana Laško bo v luči energetske draginje zgradila sončni elektrarni. Prvo, ki bo pri 297 kilovatih moči omogočala pokrivanje do petih odstotkov njihovih potreb po elektriki, že nameščajo na celotni površini strehe hotela Thermana Park. Gradnjo bodo predvidoma končali do avgusta, so sporočili iz Thermane Laško.