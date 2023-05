Na konferenci energetikov tudi o strategijah in usmeritvah nacionalne elektroenergetike

Ljubljana, 27. maja - Bled bo med 30. majem in 1. junijem gostil že 16. konferenco slovenskega združenja elektroenergetikov Cigre - Cired, na kateri bo govora predvsem o strategijah in usmeritvah nacionalne elektroenergetike v prihajajočem obdobju. Konferenco, ki poteka vsaki dve leti, bo odprl minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.