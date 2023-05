Ljudje se poljubljajo že vsaj 4500 let

Koebenhavn, 22. maja - Ljudje ljubezen s poljubljanjem izražajo že vsaj 4500 let, to je tisoč let več, kot so ugotavljale dosedanje študije, je razkrila študija, objavljena v reviji Science. Pojavili so se namreč novi viri, ki kažejo, da so se ljudje poljubljali že v Mezopotamiji in starem Egiptu, možno pa je, da so se ljudje poljubljali že v prazgodovini.