Ljubljanska Drama v sezoni 2023/24 z močnimi zgodbami

Ljubljana, 23. maja - V ljubljanski Drami so za sezono 2023/24, zadnjo, ki jo bodo odigrali v neprenovljeni stavbi, pripravili šest premier na Velikem odru in štiri v Mali Drami. Po besedah ravnateljice Vesne Jurca Tadel so se v programu vrnili k izhodiščem ter si rekli, da je čas, da se v Dramo vrnejo močne zgodbe, liki in dialogi. Poudarek bo na odnosih med ljudmi.