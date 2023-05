Bencin od polnoči cenejši, dizel dražji

Ljubljana, 23. maja - Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 0,8 centa in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,382 evra za liter, liter dizla pa je z 1,426 evra dražji za 0,5 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 0,9 centa na 1,010 evra za liter.