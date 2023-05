Ob mednarodnem tednu gibanja po Sloveniji številni športni dogodki

Ljubljana, 22. maja - Ob današnjem začetku mednarodnega tedna gibanja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prebivalce poziva, da se udeležijo brezplačnih športno-rekreativnih in zdravju prijaznih dogodkov po Sloveniji in tako izkoristijo priložnost za aktiven življenjski slog, so zapisali na spletni strani.