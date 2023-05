Pred 30. obletnico v SD različni pogledi na prihodnost stranke

Ljubljana, 22. maja - SD bo v soboto obeležila 30. obletnico združitve levih socialdemokratskih in socialističnih strank. Ob tem se v stranki odvija razmislek o njeni prihodnosti. Šef poslancev Jani Prednik meni, da je stranka izgubila "vonj, okus in barvo", minister Matjaž Han pa ocenjuje, da so razprave v stranki vedno žive, saj da se "znajo iti demokracijo".