Večer o okolju in industriji (22. 5.)

Maribor, 22. maja - Petra Lesjak Tušek v komentarju (Za)upanje v okolju industrije piše o občutljivosti do okoljskih vprašanj in dojemanju državljanske pravice do zdravega in čistega življenjskega okolja v industrijskih območjih. Meni, da prebivalci na teh območjih že v načelu dvomijo o dokazih in meritvah okoljske nespornosti lokalne industrije.