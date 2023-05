Tretja razvojna os prioriteta vlade, o časovnici do konca meseca

Ljubljana, 19. maja - Tretja razvojna os je ena od prioritet aktualne vlade, kar je jasno povedal tudi premier Robert Golob, in verjamem, da so to razumeli tudi vsi uradniki, je na današnjem posvetu v državnem svetu zatrdil predsednik medresorske delovne skupine, ki želi pospešiti projekt, Andrej Rajh. Ob tem je predstavitev nove časovnice napovedal do konca maja.