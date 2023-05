Predsednica republike začenja obisk v Rimu in Vatikanu

Rim/Vatikan, 19. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes začela delovni obisk v Italiji in Vatikanu, ki bo trajal do ponedeljka. Po napovedih se bo z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello danes pogovarjala o dvostranskih odnosih, položaju manjšin in razmerah v Ukrajini. O teh bo v ponedeljek govorila tudi s papežem Frančiškom.