Princ Harry in Meghan ob zasledovanju paparacev komaj ušla nesreči

New York, 17. maja - Britanski princ Harry je bil s soprogo Meghan in njeno mamo udeležen "v skoraj katastrofalnem avtomobilskem zasledovanju" paparacev, je danes sporočil prinčev tiskovni predstavnik. Ker so jim paparaci v torek zvečer v New Yorku neumorno sledili več kot dve uri, so se skoraj zaleteli v druga vozila, v pešce in policista, je dodal.